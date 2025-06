«Non sono l’amante di Giorgia Meloni», Manlio Messina accusa Fabrizio Corona per la notizia sulla “liason” tra il deputato e la premier

il caso

L'ex re dei paparazzi è sotto processo a Milano per diffamazione. Scontro sulle foto

«La notizia andò su tutti i giornali e da allora le persone continuano a indicarmi come uno che è arrivato dove è arrivato perché aveva questo rapporto privilegiato con la presidente del Consiglio».

Lo ha detto in aula a Milano il deputato di FdI Manlio Messina, parte civile con la premier Giorgia Meloni nel processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau. Entrambi erano stati denunciati per un articolo uscito nel 2023 su Dillinger.it, di cui l’ex fotografo dei vip è «caporedattore di fatto», in cui si parlava di un fantomatico «rapporto affettivo» tra i due.

Le immagini allegate alla notizia, nelle quali si vedeva Messina vicino a Meloni, «sono foto prese dai miei profili social e ritagliate, perché in quelle originali ci sono altre persone accanto a me», ha spiegato il deputato. «La mia immagine ha avuto delle ripercussioni e ci sono state delle conseguenze sulla mia vita privata». Corona, ripreso più volte dalla giudice dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano per alcuni commenti fatti durante l’esame di Messina, ha poi voluto rendere dichiarazioni spontanee e si è difeso spiegando che le immagini non erano «artefatte», ma soltanto «ritagliate».