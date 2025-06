Nozze Bezos, i 27 abiti da sogno di Lauren: quello da sposa resta top secret

Fasti

La futura signora Bezos ha portato a Venezia un guardaroba delle griffe più prestigiose

Alla vigilia del matrimonio di domani che svolgerà sull’isola di San Giorgio Maggiore, si continua a favoleggiare sulle nozze dell’anno. Il matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sta calamitando l’attenzione dei media mondiali per lo sfarzo ma anche per le polemiche legate all'”affitto” della città in gran parte blindata, in questi giorni, per consentire al magnate di Amazon e ai suoi illustri ospiti di muoversi in sicurezza e con la garanzia della privacy.

Tra le tante curiosità sul matrimonio, pari a quello di una coppia reale, c’è quello che riguarda il guardaroba della futura signora Bezos e in particolare l’abito da sposa. Pare che Lauren Sanchez abbia portato con se a Venezia qualcosa come 27 abiti, rigorosamente griffati a cominciare da Dolce & Gabbana e Dior. Per la cena pre wedding nell’isola di San Giovanni Evangelista, la futura sposa è apparsa per pochi minuti, all’uscita dell’Hotel Aman dove sta alloggiando, con un abito vintage di Alexander McQueen, un vestito monospalla blu con righe di paillettes.

L’attesa più grande è per la giornata di domani: cosa indosserà la sposa? Non è da escludere che opterà per Oscar de La Renta ma anche i pizzi e i bustier di Dolce & Gabbana potrebbero averla tentata parecchio. Ovviamente non è un problema di costi. La spesa complessiva per gli abiti di Miss Amazon si aggirerebbe intorno al milione e mezzo di euro.