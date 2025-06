Nozze Bezos, la coppia già a Venezia in albergo a 7 stelle: donazione milionaria alla città

Eventi

Tre enti veneziani riceveranno il contributo finanziario del patron di Amazon

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia e dunque che inizino le feste. Le porte dell’hotel Aman, un resort 7 stelle lusso sul Canal Grande – in cui soggiornarono anche George Clooney e Amal Alamuddin – si sono aperte nel pomeriggio per accogliere la miliardaria coppia, giunta direttamente in elicottero all’aeroporto Marco Polo, con ogni probabilità pilotato dalla stessa Lauren.

I due sono arrivati alla porta d’acqua dell’Aman, schermata da un gazebo, a bordo di un elegantissimo motoscafo ricoperto in mogano e si sono infilati nel resort, off limits da stasera per chiunque. Qualche ora di riposo e poi la coppia è uscita: di nuovo a bordo di un motoscafo per raggiungere palazzo Brandolini d’Adda, residenza dell’imprenditrice e stilita Diana Von Furstenberg. Un’uscita che non ha colto di sorpresa i fotografi e anche diversi turisti, ai quali Bezos e Sanchez si sono rivolti ricambiando i saluti con la mano.

L’ingresso dell’Aman Hotel

In Laguna si stanno intanto affollando gli yacht dei molti invitati vip alle nozze di mister Amazon e signora, che saranno celebrate – si tratta di in realtà dello scambio degli anelli, con festa al seguito – venerdì 27 giugno al riparo della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio.Tra le super ospiti, in laguna già da martedì sera Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, che alloggia al St.Regis Venice, un hotel sul Canal Grande con vista sulla Basilica della Salute e la Punta della Dogana. Per lei c’è stata mercoledì la prima uscita per lo shopping, assieme a due dei tre figli. Ivanka è stata pizzicata dai fotografi mentre in motoscafo tornava dopo un giro in centro storico, in testa un cappello cowboy in tela e addosso un leggero vestito color salvia, scollato sulla schiena.

Ivanka Trump a Venezia