Nozze Manila Nazzaro, tutte (o quasi) vestite di lillà

Fiori d'Arancio

Grande sfilata di bellezza ed eleganza alle nozze dell'ex Miss Italia con il ballerino, ex maestro di Ballando con Le Stelle

Sfilata di bellezze e di eleganza al matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Ieri, dopo il sì di qualche settimana fa pronunciato in Campidoglio, per l’ex Miss Italia, oggi conduttrice radiofonica, e il maestro di ballo, c’è stato il secondo matrimonio, celebrato all’aperto sempre in forma civile.

Al grande festa sono state invitate molte colleghe e amiche della sposa, dalla giornalista Monica Setta alle showgirl e attrici Stefania Orlando, Angela Melillo, Milena Miconi, Samantha De Grenet e Adriana Volpe (quest’ultima tra le più eleganti). Il color lillà è stato scelto in particolare per le damigelle della sposa, tutte radiose e felici di condividere il grande giorno di Manila Nazzarro, giunta a queste nozze dopo un primo matrimonio con Francesco Cozza (da cui ha avuto due figli) e il lungo legame con il procuratore sportivo Lorenzo Amoruso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA