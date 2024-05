Nozze sicule per Guenda Goria e Mirko Gancitano: le foto del matrimonio fiabesco a Mazara del Vallo

IL FATIDICO Si'

Nozze sicule per Guenda Goria e Mirko Gancitano che hanno celebrato il loro amore con un matrimonio da sogno in Sicilia. Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno celebrato il loro matrimonio da sogno il 16 maggio nella splendida cornice della cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, Sicilia. La cerimonia, seguita da un ricevimento fiabesco, ha visto la partecipazione di numerosi amici e parenti, tra cui molte celebrità del mondo dello spettacolo italiano. Guenda, raggiante e incinta di sette mesi, ha indossato un abito di pizzo bianco con una scollatura a V e uno strascico maestoso, completando il look con un bouquet di peonie bianche.

La coppia ha vissuto momenti di grande emozione, coronando il loro amore dopo una proposta indimenticabile fatta ai Caraibi. Tra gli invitati vip presenti al matrimonio vi erano Alex Belli con Delia Duran, Sarah Altobello, Dayane Mello, Giucas Casella e Federico Fashion Style, rendendo l’evento ancora più speciale e mondano.