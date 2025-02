Nuova compagna per Ezio Greggio: una sexy chef lo ha preso per la gola

Nuove coppie

Il conduttore di Canale 5, tra i volti storici di Striscia La Notizia, è innamorato di Nataly Ospina

Una sexy chef avrebbe “rubato” il cuore di Ezio Greggio. Lo storico conduttore di “Striscia La Notizia” è stato infatti immortalato dal settimanale “Diva e donna” insieme all’avvenente Nataly Ospina, una food blogger di origini colombiane, che sta spopolando sul web per i look audaci scelti per stare in cucina e preparare ricette.

La Ospina e Greggio avevano recentemente diviso il palco del Monte-Carlo Film Festival, evento organizzato proprio dal conduttore televisivo. Non è chiaro se stessero già insieme o se quell’impegno di lavoro sia stato galeotto. La differenza d’età sembra non preoccupare i due: i 70 anni ben portati di Ezio Greggio (diventato nonno a dicembre dello scorso anno) non avrebbe scoraggiato la bella Nataly che di anni ne ha un bel po’ di meno.