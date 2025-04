Nuovo amore per Elisa Isoardi? “Non ho ancora trovato quello giusto”, ma un’ex moglie dice altro

Indiscrezioni

La conduttrice piemontese, secondo rumors, avrebbe iniziato una relazione con lo chef napoletano Ernesto Iaccarino

Ospite alcune puntate fa a “La Volta Buona”, dall’amica e collega Caterina Balivo, lei ha cercato di non alimentare i rumors che da qualche mese la vedono protagonista di una nuova relazione. Elisa Isoardi, conduttrice di Linea Verde, ex conduttrice de “La prova del cuoco”, nel salotto del prime time di Rai 1 si era dichiarata single e alla domanda dell’amica conduttrice su una sua probabile voglia di maternità, aveva risposto di non sentirsi ancora pronta e che, in ogni caso, bisogna fare questo passo con l’uomo giusto, che lei però non avrebbe ancora trovato.

E’ la verità? Secondo il gossip no. La conduttrice piemontese si starebbe frequentando, e non per motivi di lavoro, con lo chef Ernesto Iaccarino, appartenente alla storica famiglia di albergatori e ristoratori che gestisce il celebre Don Alfonso 1890 a Sant’Agata Sui Due Golfi, in Campania.

I fratelli Iaccarino con i genitori

I due si sarebbero conosciuti a Dubai, probabilmente ad un evento legato in qualche modo alle loro professioni, e da allora starebbero insieme senza però lasciare trapelare nulla. A parlare, e a confermare la relazione, sarebbe stata invece Mariangela Matera Sanseverino, esponente di una famiglia di albergatori della costiera sorrentina, ex moglie di Iaccarino e mamma di due bimbi nati da quel matrimonio. Al settimanale DiPiù ha dichiarato di sapere già da alcuni mesi della relazione dell’ex coniuge con la Isoardi e forse, con un pizzico di stizza, di considerare quest’ultima una donna molto diversa da lei.