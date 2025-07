Raoul Bova sceglie l’ex suocera come avvocato

il caso

L'attore e la compagna Rocio Munoz Morales hanno contrasti su affidamento dei figli

L’attore Raoul Bova si è affidato all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace per affrontare le questioni relative all’affidamento dei figli avuti con l’ex compagna Rocio Munoz Morales. La legale divorzista dei vip, Bernardini De Pace, è ex suocera dell’attore ed in passato seguì il divorzio di sua figlia Chiara Giordano, ex moglie di Bova, definendo l’attore in una lettera aperta «ex genero degenerato».

L’avvocato in queste ore ha anche assistito Bova per il deposito dell’esposto al Garante per la Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat rubate al centro delle cronache di questi giorni. In merito alla presunta relazione tra Bova e la modella Martina Ceretti, Rocio avrebbe fatto sapere di «cadere dalle nuvole», ma l’avvocato De Pace ha specificato: «Anche se non sono sposati, vivono di fatto separati da due anni».

