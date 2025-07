Rocìo Morales smentisce Raul Bova sulla separazione, il suo legale: «Ha saputo tutto dai media»

Coppie che scoppiano

Il commento di Fabrizio Corona sul caso con un'allusione alla vicenda che sta coinvolgendo l'attore

Dopo la nota di David Leggi, avvocato di Raoul Bova, arriva quella di Antonio Conte, che in una separazione che si preannuncia tutt’altro che pacifica, rappresenta l’ormai ex compagna dell’attore, Rocío Muñoz Morales. Il solerte Fabrizio Corona, che sul suo “Falsissimo” ha fatto “esplodere” lo scandalo, posta una parte della nota in cui l’avvocato precisa che la sua cliente nega un’avvenuta separazione di fatto e che, contrariamente a quanto asserito dall’attore, la rottura sia pure risalente a un po’ di tempo fa.

“La mia cliente ha appreso dai media, come tutti, quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova”. Rocìo avrebbe anche affermato che adesso il suo interesse prioritario è quello di tutelare le sue figlie.