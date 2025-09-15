Repliche
Rocìo Munoz Morales dopo Bova a “Verissimo”: «La mia è una scelta diversa dalla sua»
L'attrice e showgirl è stata per tanti anni la compagna dell'attore da cui ha avuto due figlie e che quest'estate è stato al centro di uno scandalo per un audio privato diffuso da Fabrizio Corona
«La televisione, l’intrattenimento sono il mio lavoro, sono vitamina insieme con le mie due meravigliose figlie Luna e Alma; questo progetto Rai-Fremantle è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e mi fa sorridere non in maniera superficiale, e fare questo programma mi sta facendo del bene. Ho fatto una scelta molto ponderata che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita che sono le mie figlie e, quindi, voglio continuare a seguire questa strada che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore».
Così Rocìo Munoz Morales risponde ad una domanda sulla sua vita privata e sulle ultime dichiarazioni di Raoul Bova, ospite domenica 14 settembre a Verissimo. «Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo» ha aggiunto parlando nel Centro di Produzione Rai di Napoli nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma “Freeze – Chi sta fermo vince!” che condurrà (il 16 settembre la prima puntata su Rai2) con Nicola Savino.
Sollecitata ulteriormente al termine dell’incontro, ha ancora detto: «Dal punto di vista umano quello che dovevo dire lo ha detto il mio avvocato. Ho detto la verità come dico sempre e continuerò a dire. Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito; è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie. Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole, è libero di farlo».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA