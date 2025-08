Rocio Munoz Morales, la prima volta in pubblico dopo l’audio di Bova: “Sono una donna forte”

Dichiarazioni

L'attrice spagnola è stata in Calabria ospite come componente di giuria del Magna Graecia Film Festival di Soverato

«Anche se non ci si sente mai veramente pronti bisogna buttarsi nelle cose. Io non mi sono mai pentita delle sfide che ho affrontato, le cose normali mi annoiano. Alle mie figlie vorrei lasciare l’eredità di un cuore buono. Vorrei che fossero delle donne pure, fiere di loro stesse, rispettose, sincere. Sono questi valori, che mi hanno trasmesso la mia mamma e le mie sorelle, a rendermi la donna forte che sono oggi. Quelli che riescono a fare le cose migliori sono le persone che hanno il cuore più grande». L’attrice Rocio Munoz Morales, in questi giorni al centro dell’attenzione per la fine della relazione con Raoul Bova, è apparsa in pubblico in occasione del Magna Graecia Film Festival di Soverato, in Calabria, l’evento che promuove il cinema d’autore italiano e internazionale e dove è stata ospite come componente della giuria internazionale del festival.

L’attrice in questo periodo si è ritrovata nel vortice, anche mediatico, innescato dalla diffusione da parte di Fabrizio Corona di un messaggio vocale in cui, l’ormai ex compagno, Raoul Bova faceva dei complimenti alla modella Martina Ceretti, con cui avrebbe avuto un’avventura. Bova ha dichiarato di essere separato in casa da due anni, mentre la Munoz Morales ha sostenuto una versione diversa, precisando di aver appreso, come tutti, dai media della liaison del compagno.

Protagonista della conversazione d’autore con Carolina di Domenico, Rocio Munoz Morales, in Calabria, ha offerto al pubblico un racconto delicato e sincero di sé stessa, parlando – si riferisce in una nota – anche del rapporto che ha con la Calabria: «È una grandissima emozione tornare in Calabria. Mi sento a casa: giro con le mie bambine e mia mamma e trovo sempre gente bella e luoghi che mi sorprendono. Io amo la verità della Calabria. È una terra che mi arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto. Accoglie, non ha paura di essere sé stessa». L’attrice ha ammesso inoltre che, proprio in Calabria, ha vissuto alcune delle esperienze professionali più belle della sua carriera: «Mi hanno proposto di interpretare Rita Pisano, la sindaca di Pedace. Una donna forte, di quelle che non ha paura di guardare tutti in faccia. Inizialmente pensavo avessero sbagliato quando hanno scelto me per interpretare quel ruolo, mi sentivo completamente diversa da lei. Rita è stata disegnata da Pablo Picasso e qualcuno ha colto una somiglianza con me. Per calarmi nel ruolo ho conosciuto la sua famiglia, bellissime persone con cui ancora sono ancora spesso in contatto, e che mi ha aiutata tantissimo a cogliere le sfumature della sua persona. Ci sono dei ruoli che ti rendono una donna migliore, questo lo è».