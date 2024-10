Romina Carrisi, l’amore della famiglia per Axel Lupo: coccole anche dall’ex moglie del compagno

Esempi

La figlia di Romina Power e Al Bano ha postato un tenero scatto di famiglia...allargata

Sul fatto che Axel Lupo, il figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli, sia un bimbo molto amato non ci sono dubbi. Il nipotino di Romina Power e Al Bano, un bimbo bellissimo nato dall’amore di Romina con il cameraman e regista della Rai, è super coccolato. Non soltanto dai genitori e dai nonni ma anche dagli altri componenti della famiglia allargata Carrisi-Rastelli. E’ la stessa Romina a condividere uno scatto che ritrae il piccolo di casa “spupazzato” da Laura Cutri, ex moglie di Rastelli e madre delle due figlie avute precedentemente dal regista, Emma e Lola, a loro volta innamorate del fratellino.