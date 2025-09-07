Samira Lui non le manda a dire. “Rifatta io?”, e posta un video di com’era

Precisazioni

La valletta de "La Ruota della Fortuna" risponde a chi l'accusa di essersi fatta aiutare dalla chirurgia estetica

Da quest’estate sta riscuotendo un grande successo, insieme a Gerry Scotti, con la nuova edizione de “La ruota della fortuna” su Canale 5. Samira Lui, la showgirl che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo (era già stata la valletta di Flavio Insinna a “L’Eredità”, su Rai1), non passa certo inosservata per la sua bellezza ma anche per il suo essere spigliata.

E pure sui social non resta indietro rispetto a chi l'”accusa” di essere così bella soltanto perchè rifatta. Lei risponde e posta anche un video di quando era meno famosa.

“Ciao vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!”.