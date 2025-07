Separazione Bova-Rocio Morales: il legale di Raoul fa chiarezza e l'”altra” sparisce da Instagram

Storie di gossip

I due attori che si erano conosciuti e innamorati sul set di "Immaturi-Il viaggio" non sono più una coppia. Dietro la rottura l'ombra di un tradimento da parte di lui

«In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie». L’avvocato David Leggi, legale di Bova, in una nota prova a fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate in questi giorni sulla vita privata dell’attore e “galoppate” da Fabrizio Corona che nel sul podcast “Falsissimo” ha pubblicato degli audio che attesterebbero il tradimento di Bova nei confronti della compagna, attrice spagnola conosciuta durante le riprese del film “Immaturi – Il viaggio”. All’epoca l’attore era ancora sposato con Chiara Giordano anche se pare che, anche in quella circostanza, il matrimonio fosse già arrivato al capolinea.

L’audio di cui Corona è entrato in possesso riporta le parole dolci dell’attore rivolte a Martina Ceretti, modella e influencer che avrebbe chiuso il suo profilo Instagram (la pagina non è raggiungibile) probabilmente proprio a causa del suo coinvolgimento in questa vicenda.

«Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales – aggiunge l’avvocato Leggi nella sua nota -, per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già conosciuta e indiscutibile; in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico», conclude l’avvocato David Leggi.