Separazione Nara-Icardi sancita dal tribunale di Milano e lui arriva in città con China Suàrez

Coppie che scoppiano

Sentenza di separazione per Wanda Nara e Mauro Icardi. Il Tribunale di Milano ha pronunciato qualche giorno fa la decisione accogliendo la richiesta dell’ex calciatore dell’Inter, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. La causa proseguirà nel corso delle prossime udienze per definire tutte le questioni legate alla vita della coppia. In un secondo momento ci sarà poi una sentenza di divorzio.

Per l’occasione il calciatore argentino oggi attaccante del Galatasaray è arrivato in Italia con la sua ormai immancabile compagna China Suàrez e ha definito il viaggio a Milano come “fugace, bello e speciale”. In questi giorni Icardi è stato oggetto di un duro attacco dell’ex moglie, oggi compagna del rapper L-Gante, per una violenta lite tra i due che ha coinvolto anche le due bimbe che la coppia ha e che ha visto l’intervento della Polizia.

Mauro Icardi e China Suàrez