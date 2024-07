Separazione Wanda Nara e Mauro Icardi, post social di lei: «Mi tocca andare avanti da sola»

Coppie in crisi

Sarebbe stata la showgirl e procuratrice sportiva a decidere di lasciare il marito

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi questa volta sembrerebbe essere definitiva. Non ci saranno con molta probabilità i passi indietro di qualche volta fa, quando la relazione tra la showgirl e procuratrice sportiva argentina e l’attaccante del Galatasaray era stata interrotta, secondo indiscrezioni, da un tradimento di lui. Questa volta no. Wanda Nara non tornerà indietro sulla sua decisione ma, con una stories su Instagram, chiarisce, con toni pacati, sulla recente rottura. “Ho deciso di separarmi, ma io e Mauro non smetteremo di essere una famiglia. Tentare mille volte ancora quando c’è amore non è stato un errore. Non mi pento di nulla, ho dato a quella coppia i migliori anni della mia vita, ma oggi mi tocca andare avanti da sola. Non ci sono colpevoli né terzi. Siamo sempre stati più forti di tutto questo. La mia priorità sono sempre stati i miei figli e oggi lo sono più che mai. Grazie per il rispetto”.

Dietro l’attuale separazione non ci sarebbero quindi ombre di tradimenti. Icardi, che con la Nara ha avuto due bambine, Isabella e Francesca, ha postato nei giorni scorsi una foto, insieme all’ormai ex moglie, con una dedica molto tenera: “La mia luna piena, sempre brillante, sempre bella”.