Sonia Bruganelli e Angelo Madonia pronti a sfidarsi a “Ballando con le Stelle”, ma fuori dalla pista è amore

I due, che fanno coppia nella vita già da diversi mesi, saranno affiancati rispettivamente dal maestro Claudio Aloia e dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini

A Ballando con le Stelle, a partire da questa sera su Rai 1, sarà sfida ma fuori dalla pista l’amore tra Sonia Bruganelli e il maestro di ballo Angelo Madonia prosegue a gonfie vele. Nella gara però condotta da Milly Carlucci, saranno su sponde opposte: lei ballerà, come concorrente, con il maestro Carlo Aloia, mentre lui guiderà i passi della campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Una scelta precisa, così come hanno spiegato qualche mese fa, quella di non voler ballare insieme, magari per evitare facili battute o eventuali favoritismi.

Nella vita privata i due, già da diversi mesi, fanno coppia. Lei, produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis, pare aver ritrovato un forte equilibrio con il maestro di ballo palermitano, padre di due figlie, avute da compagne diverse, ed ex di Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva, di cui si era innamorato proprio a Ballando con Le Stelle nell’edizione in cui lei era stata sua allieva.

Molto discreti sui rispetti profili social, Bruganelli e Madonia, che hanno rispettivamente 50 e 39 anni, sono stati immortalati dagli obiettivi del settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio: foto che hanno dato riscontro alle indiscrezioni che nell’ambiente dello spettacolo circolavano già da un po’.