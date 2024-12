Sonia Grey, chi è l’ex conduttrice di Rai e Mediaset che ha cambiato vita e ha rifiutato “Belve” e i reality

Personaggi

Diventò famosa come infermiera sexy di Striscia la Notizia. Oggi vive negli Emirati arabi e si dedica ad altro

Di Sonia Grey si potrebbe dire che è tornata al suo antico amore. In tv si era affermata come l’infermiera sexy di Striscia La Notizia per poi “evolvere” verso le conduzioni più serie in trasmissioni Rai come “Uno MattinaEstate” o “Mezzogiorno in famiglia” e negli anni 2010-2011 riveste anche il ruolo di padrona di casa a “Domenica In” insieme a Lorella Cuccarini e a Massimo Giletti.

L’ex conduttrice, che da qualche anno a questa parte ha scelto di trasferirsi a Dubai, ha nuovamente cambiato registro nella sua vita professionale ed esibendo le sue forme fisiche alquanto generose, ha aperto diversi profili social a tema erotico a pagamento. Sull’eros ha anche scritto un libro e ha realizzato delle interviste online con medici e studiosi della materia. La Grey si dedica anche alla pittura, mentre la sua famiglia produce integratori per la cosmesi.

Il personaggio televisivo non è stato però dimenticato e recentemente è stata anche contattata per un’intervista a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, a cui però non ha inteso partecipare senza però rinunciare a commentare l’abbandono della trasmissione da parte di Teo Mammucari.