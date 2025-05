Sophie Codegoni e la sua storia con Alessandro Basciano: «Sto vivendo un inferno, ma chi me lo ha fatto fare?»

gossip

La coppia si è separata e lui è accusato di stalking aggravato

«Tante volte ho pensato: ma chi me l’ha fatto fare di denunciare? È tostissimo. So di aver fatto la cosa giusta, ma sto vivendo un inferno».

Sophie Codegoni, 23 anni, influencer da oltre un milione di follower, racconta il suo inferno al Corriere della Sera dopo che la Corte di Cassazione il 30 aprile ha stabilito che Alessandro Basciano, dj, indagato per stalking aggravato nei suoi confronti dovrà indossare il braccialetto elettronico: l’uomo ha il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e il divieto di comunicazione nei confronti di Sophie e della figlia (ora si trova a Miami) .

La coppia si era conosciuta al Grande fratello Vip, lei, 19 anni, lui 31 e avevano avuto la bambina. Poi sono arrivate le violenze verbali e psicologiche continue.

Che cos’è quell’orologio che ha al polso, Sophie? «Me l’hanno dato i carabinieri, lo scorso dicembre, in virtù della mia situazione di vittima di stalking. Grazie a questo le forze dell’ordine sanno dove sono e se clicco un tasto arrivano le pattuglie. Mi sento più tutelata e protetta con questo».

Aveva anche tentato di ricostruire la famiglia perché Basciano diceva di essere cambiato. «Presto ho capito che sarebbe stato un altro fallimento – racconta Sophie Codegoni – Io avevo il mio lavoro, i miei amici, tutte cose per lui insopportabili. Mi diceva sempre: “io devo essere la tua priorità, qualunque cosa tu stia facendo, se io ti chiamo devi mollare tutto. E se non mi rispondi al primo squillo, faccio un casino».