Stefania Orlando torna a sorridere, e ad amare, con Marco Zechini

Coppie

La showgirl, cantante e attrice era stata legata per molti anni al musicista Simone Gianlorenzi

Al recente matrimonio dell’amica e collega Manila Nazzaro ha scelto di ufficializzare il suo nuovo legame, facendosi accompagnare proprio dal compagno. Stefania Orlando, conduttrice, cantante e showgirl, ha già dichiarato di voler vivere questa storia con discrezione ma di certo non ha motivo di nascondersi. Il suo cuore, trafitto dalla fine del matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi, è tornato a battere con Marco Zechini, un avvocato cinquantenne, consulente di importanti realtà finanziarie e anche docente di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma.

La relazione andrebbe avanti già da alcuni mesi e per la showgirl si tratta di una vera e propria rinascita sentimentale dopo la lunga storia d’amore con Gianlorenzi che era culminata, appena pochi anni fa, in un matrimonio civile celebrato in spiaggia.

Il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi