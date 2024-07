Taylor Swift e il suo lato B in un murale alla vigilia del concerto milanese

il caso

L'opera di AleXsandro Palombo

Difficilmente piacerà a Taylor Swift il murale apparso davanti allo stadio San Siro di Milano, dove la pop star si esibirà con il suo ‘The Eras Tour’ domani e il 14 luglio. Nell’opera di aleXsandro Palombo, infatti, la cantante è ritratta nell’iconica posa in cui la Kardashian mostrava il suo lato b sulla cover di Paper magazine.L’opera – viene spiegato – celebra l’eterna faida tra le due star e mette l’accento sul nuovo brano «thanK you aIMee» con cui pare che Taylor abbia ‘dissatò Kim. Sul fondoschiena della cantante appare infatti il controverso titolo della canzone, che appartiene al nuovo album ‘The Tortured Poets Department’, uscito il 19 aprile scorso, e in cui spiccano le lettere maiuscole K, I e M, che in successione compongono il nome KIM.

