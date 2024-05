“The king of paparazzi” Rino Barillari scatta foto a Gerard Depardieu all’Harry’s bar di Roma, l’attore francese lo prende a pugni

DOLCE VITA

Il fotoreporter, colpito al volto da un paio di cazzotti, finisce in ospedale

Preso a cazzotti dall’attore Gerard Depardieu perché infastidito delle foto che gli stava scattando mentre si trovava ai tavolini dell’Harry’s bar di via Veneto. E’ quanto accaduto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, al fotoreporter Rino Barillari, definito da Fellini “The King of Paparazzi”. Soccorso dai sanitari del 118, Barillari è stato trasportato in ospedale in codice verde per una ferita all’altezza del sopracciglio. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

Barillari è stato centrato al volto da due o tre pugni sferrati da Depardieu. Da una prima ricostruzione, l’attore 79enne aveva pranzato con alcune persone ai tavolini dell’Harry’s bar di via Veneto. Dopo aver pranzato, infastidito dalle foto che stava scattando Barillari lo avrebbe aggredito all’altezza di largo Fellini colpendolo con due o tre pugni al volto. Poi è salito su un’auto Ncc ed è andato via.

Il fotoreporter è stato poi portato in ospedale in codice verde. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno raccogliendo le testimonianze. Verranno vagliate anche le immagini di videosorveglianza.

«Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79» ha detto Barillari raccontando l’aggressione subita da Gerard Depardieu in uno dei locali della storica via della Dolcevita romana.

«Oggi c’è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi – ha detto il fotoreporter al Messaggero – Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n’è accorta e mi ha lanciato un po’ di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre… Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo ‘merd’. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate».

«Adesso però so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Ahò – dice – “a guera è guera”».

Indietro nel tempo

“Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo”, ha invece detto Piero Lepore, titolare dell’Harry’s Bar di via Veneto.