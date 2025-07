Tony Effe e Giulia De Lellis in vacanza pre-parto a Sciacca tra bagni e partite a golf

Coppie

La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ad amici nell'attesa della nascita di Priscilla

Il rapper Tony Effe e la compagna, l’influencer, Giulia De Lellis sono in vacanza in Sicilia. La coppia sta alloggiando, insieme ad amici al Verdura Golf Resort di Sciacca dove tra bagni, di mare e di sole, e partite al golf, sta vivendo il countdown per il parto di Priscilla, la loro prima figlia.

Tony Effe, che ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo con il pezzo “Damme ‘na mano”, ha così potuto dare esercitare uno dei suoi sport preferiti, pare infatti che il rapper sia un appassionato di golf.

