Tosca, festa di matrimonio in differita per la cantante: ecco l’album del ricevimento

In allegria

Le nozze della cantante che ha sposato Massimo Venturiello, erano state celebrate a giugno

Le nozze erano state celebrate con un rito civile lo scorso 20 giugno ma probabilmente gli impegni di lavoro hanno fatto slittare la festa allo scorso 7 settembre. A festeggiare, con canti e balli, insieme a tanti amici, Tosca e il marito, l’attore, Massimo Venturiello non hanno di certo rinunciato. Un ricevimento informale, organizzato in un’atmosfera agreste, e rigorosamente in total white, esattamente come la cantante aveva deciso di vestire, con un tailleur giacca-pantaloni, anche nel giorno del matrimonio vero e proprio.

Tosca ha riassunto sui social con le foto e con un post sui social i momenti salienti della bella festa di nozze: “Sposarsi: fatto. Festa di matrimonio: fatta. Lancio del bouquet inclusivo (l’ha preso un uomo che sposerà un altro uomo): fatto. Ballare il valzer con mio marito: fatto. Proporre 21 torte diverse (una per ogni anno della nostra storia): fatto.

Mi fermo qui, perché sarebbero tante altre le cose da dire riguardo la nostra festa di matrimonio. Qualcosa di semplice ma curato in ogni dettaglio, con la voglia iper-soddisfatta di stare insieme ai nostri affetti più cari, divertendoci.

Ora che in questa mattinata stanca e felice stiamo sistemando i regali – più di quanti ci aspettassimo – più forte che mai il senso preciso del nostro rapporto, sintetizzato dalle parole che hai pronunciato ieri sera: non bisogna mai darsi per scontati, riconquistandosi ogni giorno e amando la nostra mai monotona quotidianità.