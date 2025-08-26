la storia
Travis Kelce e Taylor Swift si sposano, l’annuncio sui social fa il giro del web
Su instagram il campione di football in ginocchio fa la proposta di matrimonio alla star del pop
Travis Kelce e Taylor Swift stanno per sposarsi. Lo ha anunciato la coppia in un post sui social media.«La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di educazione fisica si sposano» ha scritto Swift su Instagram. Swift ha condiviso una serie di foto che mostrano Kelce mentre si inginocchia su Instagram, accompagnate dalla canzone “So High School” che ha scritto sul grande giocatore dei Kansas City Chiefs. La coppia ha reso pubblica la loro relazione a settembre 2023, quando la cantante è comparsa a una partita dei Chiefs all’Arrowhead Stadium di Kansas City insieme a sua madre, Donna.
Da quel giorno, quasi tre anni fa, la loro storia d'amore ha conquistato il mondo, con Swift che ha sostenuto Kelce durante il suo percorso verso due Super Bowl, mentre la star del football l'ha accompagnata in giro per il mondo durante il suo tour di enorme successo Eras. Durante tutto questo tempo, Kelce è stato sottoposto a continue domande sul suo futuro con la cantante. Ora ha fatto la proposta proprio pochi giorni prima dell'inizio di quella che molti si aspettano essere la sua ultima stagione nella NFL. È stato visto a Kansas City all'inizio di questa settimana per il lancio di un documentario sulla squadra, ma è apparso all'evento senza Taylor. Il grande amico di Kelce, Patrick Mahomes, è stato rapido a fare le congratulazioni alla coppia, condividendo il post di Swift su Instagram con tre cuori.