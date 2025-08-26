Travis Kelce e Taylor Swift si sposano, l’annuncio sui social fa il giro del web

la storia

Su instagram il campione di football in ginocchio fa la proposta di matrimonio alla star del pop

Travis Kelce e Taylor Swift stanno per sposarsi. Lo ha anunciato la coppia in un post sui social media.«La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di educazione fisica si sposano» ha scritto Swift su Instagram. Swift ha condiviso una serie di foto che mostrano Kelce mentre si inginocchia su Instagram, accompagnate dalla canzone “So High School” che ha scritto sul grande giocatore dei Kansas City Chiefs. La coppia ha reso pubblica la loro relazione a settembre 2023, quando la cantante è comparsa a una partita dei Chiefs all’Arrowhead Stadium di Kansas City insieme a sua madre, Donna.