Ultimo con Jacqueline Luna sul palco dell’Olimpico con una dolce sorpresa

L'annuncio

Il cantautore romano, durante un concerto, ha mandato in visibilio i suoi fans chiamando accanto a se la giovane compagna

I rumors giravano già da un po’. Il cantautore Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, 28 anni, diventerà padre e l’ufficialità della notizia è arrivata qualche sera fa all’Olimpico di Roma dove lui si è esibito nelle tre date di un fortunatissimo e affollatissimo concerto. Per fare il lieto annuncio alla platea dei suoi fans, ha scelto di far salire sul palco la sua giovane compagna: Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, secondogenita di Heather Parisi (con la quale la ragazza non avrebbe un rapporto idilliaco) e unica figlia di Giovanni Di Giacomo, ortopedico molto rinomato soprattutto tra i vip.