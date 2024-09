Ultimo saluta l’Italia per un po’: la partenza nasconde un dolce segreto

Lieti eventi

Il cantante e la compagna, figlia di Heather Parisi, si preparano a diventare genitori

Ultimo saluta l’Italia per un po’. Lo fa con un post su Instagram in cui appare abbracciato alla sua Jacqueline Luna Di Giacomo, che partorirà a breve il loro primo figlio. Pare infatti che la prolungata assenza dall’Italia sia proprio legata al dolce evento che attende la giovane coppia: la nascita del bimbo che molto probabilmente vedrà la luce negli Stati Uniti. Del resto, la mamma, figlia della ballerina Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, è anche cittadina americana e quindi è molto probabile che il cantante e la compagna abbiano fatto la stessa scelta per il piccolo che sta per nascere.

In questi giorni tra l’altro il rapporto tra Jacqueline Luna e la celebre mamma è tornato di nuovo al centro del gossip per l’arrivo in Italia di Heather Parisi. L’ex ballerina, che da anni vive ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i due figli gemelli avuti da quest’ultimo, nel corso di un’intervista a Verissimo ha ribadito che non ci sarebbero contrasti con le due figlie nate dalle sue relazioni in Italia e che lei non vede l’ora di diventare nonna. Se le abbia incontrate però non è chiaro.