Un altro nipotino per Heather Parisi: la primogenita Rebecca sarà mamma di una bimba

La figlia avuta dall'imprenditore Giorgio Manenti è in dolce attesa. Dalla showgirl e ballerina italo americana però nessun commento sui social

Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo adesso è la volta di Rebecca Manenti diventare mamma. La primogenita di Heather Parisi e dell’imprenditore Giorgio Manenti, tra pochi mesi darà alla luce una bimba. Le due sorelle, legatissime tra di loro, lo annunciano felici con post e stories sui social. “La prima Pasqua con… Sole, mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!”, scrive Jacqueline che da poco meno di un anno è mamma del piccolo Enea avuto dal cantante Ultimo con cui sta vivendo una bel legame d’amore.

A restare invece in silenzio sui social, con grande sorpresa anche per i suoi followers, è invece la ballerina italo-americana che da tempo ormai vive a Hong Kong con il resto della sua famiglia, il marito Umberto Maria Anzolin e i due figli gemelli Elizabeth e Dylan. Il legame contrastato tra la Parisi e le due figlie maggiori è stato più volte al centro del gossip anche per le nette prese di posizione di Jacqueline, il cui padre è il noto chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo, che non ha mai fatto mistero di non aver buoni rapporti con la famosa mamma che invece, nelle rare interviste che concede, lascerebbe intendere il contrario.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Manenti