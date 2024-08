Un cavaliere e armatore napoletano per Francesca Chillemi: nuovo amore dopo Stefano Rosso

Coppie

La bella attrice siciliana cerca di nascondersi ma i paparazzi l'hanno già "smascherata"

Lei è sempre discreta, soprattutto sui social. Francesca Chillemi, attrice ed ex Miss Italia originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, ha sempre tenuto al riparo la sua vita privata dalle eccessive curiosità ma il suo nuovo amore, dopo la fine della relazione con l’imprenditore Stefano Rosso (figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand Diesel) è ormai di dominio, quasi, pubblico.

L’attrice siciliana, interprete di fiction di successo come “Viola come il mare” e “Che Dio ci aiuti”, è stata già ampiamente paparazzata con Eugenio Grimaldi, dell’omonima famiglia di armatori napoletani, e appassionato di ippica. L’amore è “esploso” anche davanti agli obiettivi dei fotografi che li hanno “pizzicati” insieme in vacanza. Lei, è mamma di Rania, mentre lui è padre di tre figli avuti dalla precedente compagna, Veronica Resca, figlia del dirigente italiano, Mario Resca. I due appaiono super innamorati e non è escluso che stavolta per entrambi possa essere l’amore della vita.

Foto dal profilo Fb di Chi.it