Un’altra coppia del Grande Fratello all’altare: il sì di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Matrimonio

La coppia ha coronato il proprio sogno d'amore sulla Costiera Sorrentina

Un incontro felice al Grande Fratello Vip di qualche anno fa su cui in tanti non avrebbero scommesso. E invece la simpatia subito manifestata soprattutto da parte di lui nei confronti di lei, ha avuto un tale seguito da averli portati all’altare. Federica Calemme, ex “professoressa” de L’Eredità e l’imprenditore campano nel campo della Manifattura, Gianmaria Antinolfi hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi in Costiera Sorrentina.

Lei ha sfoderato tutto il suo fascino mediterraneo con due abiti, il primo per la cerimonia in chiesa (pizzo, bustier e strascico) e il secondo per il ricevimento.

Lui era già noto alla cronaca rosa, quando ancora prima di entrare nella Casa di Canale 5, aveva avuto un breve flirt con Belen Rodriguez. Poi durante il Grande Fratello aveva simpatizzato con Sofia Codegoni (che si fidanzerà invece con Alessandro Basciano, ndr.) e con Soleil Sorge.