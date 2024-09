Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni sposa l’ex di Annalisa che canta al matrimonio

Nozze

Nozze glamour a Lecco per la nota influencer che ha sposato il produttore musicale Davide Simonetta

Le nozze dell’influencer Veronica Ferraro, da sempre grande amica e collega di Chiara Ferragni, sono state super celebrate e hanno potuto contare anche sul supporto canoro di Annalisa e Tananai.

E la partecipazione della cantante genovese assume un significato particolare dal momento che lo sposo, il produttore e paroliere musicale Davide Simonetta, in passato era stato legato proprio a lei. Insomma un bell’esempio di ex amori che si trasformano in grandi amicizie. Annalisa così come Tananai hanno anche cantato alle nozze della coppia che si si è sposata con rito civile a Villa Semenza, una bellissima villa immersa nel verde a Lecco, dopo un fidanzamento di due anni.