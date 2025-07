Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il sì civile con Ginevra e Penelope

Nozze

Un secondo matrimonio dovrebbe essere celebrato il prossimo 29 settembre

Il primo sì è stato pronunciato. I ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati intanto civilmente nell’attesa di un altro matrimonio che sarà celebrato il prossimo 29 settembre. Lui in pantalone scuro e camicia bianca, lei con una tuta rosa fragola, i due hanno così coronato un sogno che era cominciato ai tempi di “Amici” su Canale 5 dove lei svolgeva il ruolo di coach e giudice. Peparini e Muller hanno sin dall’inizio sfidato la differenza di età, 54 anni lei, 29 lui, e a distanza di anni e di due figlie insieme (le gemelline Ginevra e Penelope), hanno confermato che in amore si può anche superare con successo il tabù di quel divario, accentuato soprattutto quando è la donna ad essere più grande d’età dell’uomo. Veronica Peparini è anche mamma di Daniele e Olivia, nati da una precedente relazione. Per la coppia una pioggia di auguri social.

