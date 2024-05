Vincenzo e Sara: la Sicilia è testimone di un amore senza fine

LA STORIA

Una nuova coppia è nata nell'Isola Vincenzo Panico e Sara Poteri, adesso sono marito e moglie.

La Sicilia è sicuramente una Terra magica. È proprio un “dato di fatto”, chiunque viene a visitare la nostra isola rimanere letteralmente avvolto dall’amore e dalla bellezza di ogni “semplice” quadratino di sicilianità. Se entra in gioco anche “Cupido” la Sicilia diventa una Terra di amore unico. Sono tante le coppie che hanno scelto la Sicilia per promettersi l’amore eterno, ma in questo caso la Sicilia è stata letteralmente il “cuore pulsante” di una nuova vita insieme. Una nuova coppia è nata in Sicilia: Vincenzo Panico e Sara Poteri, adesso sono marito e moglie.

Bisogna, però, fare un “passo indietro” per capire la magia e l’amore che ha donato la Sicilia a questi due giovani sposi, entrambi non siciliani. Era l’estate del 2012, una nota agenzia di animazione turistica cercava un’assistente bagnanti per una struttura alberghiera a Letojanni. Ecco che il responsabile delle risorse umane di quella agenzia riceve tra le mani il contratto di Vincenzo e decide di effettuare un primo colloquio conoscitivo. Vincenzo, poco più che 20enne, era residente a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Decisamente distante da Letojanni ma con la voglia di mettersi in gioco. Da lì inizia la sua “avventura” lavorativa come assistente bagnanti, proprio ad un passo da Taormina e dal mare di Mazzeo.

In questa struttura, per una somma di piccole cose e per una casualità del destino, arriva Sara, direttamente da Brescia. Per lei, ancora studentessa, la possibilità di effettuare uno stage formativo all’interno di questa struttura alberghiera. Nasce l’amore. Cupido scocca la propria freccia e colpisce Vincenzo, per tutti Enzo il bagnino, e Sara. In quel momento tutti pensavano che sarebbe stato un amore estivo, invece, il loro amore si è consolidato giorno dopo giorno.

Due anni fa, per festeggiare i loro primi dieci anni di fidanzamento, Enzo e Sara decidono di ritornare a Letojanni, proprio in quella struttura che li ha fatti incontrare. Così, con la complicità di tutto il personale alberghiero, Enzo si inginocchia, tira fuori l’anello e pronuncia la fatidica frase “vuoi sposarmi?”. La risposta è subito “si”. Lo testimonia anche un video condiviso con amici e parenti. Iniziano i preparativi per il loro giorno più bello. Ed ecco che, pochi giorni fa, a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, Enzo e Sara decidono di pronunciare il loro “si”, per sempre. Al loro fianco, insieme ad Elisa, l’amica di sempre, c’era come testimone anche quel “famoso” responsabile delle risorse umane. A lui il “merito” casuale di aver fatto nascere questa coppia e a lui il “compito” di celebrare il rito civile che ha commosso ed emozionato tutti. Durante la cerimonia, Sara ha ricordato proprio quei momenti siciliani. «Quando arrivai in Sicilia, nel settembre 2012 – ha detto la neo sposa – e ti vidi per la prima volta, mentre entravi nella sala ristorante dell’albero, pensai: “Eccolo là, il bagnino fighetto che si crede il bello dell’hotel, ha fatto pure la mossa del tirarsi indietro il ciuffo dei capelli, è proprio uno sbruffone”. Non avrei mai pensato di ritrovarmi a sposarti. Se me l’avessero detto in quel momento, non ci avrei mai creduto».

Anche il neo sposo Vincenzo ha ricordato quei momenti. «Ti sei fatta subito notare, mi sei piaciuta tantissimo, un colpo al cuore, un colpo di fulmine. Ricordo quella sera che stavo aiutando a riordinare il bar e all’improvviso ti ho trovata ferma lì davanti al bancone, che macello! Mi è caduto il vassoio con tazzine e bicchieri. Ero cotto!». La Sicilia è testimone di questo amore. La Sicilia è testimone di questa nuova famiglia. La Sicilia è testimone di un amore senza fine.