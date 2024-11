Wanda Nara sempre più sexy tra viaggi, il compleanno della figlia e l’amore per L-Gante

Personaggi

L'imprenditrice argentina, ex moglie di Mauro Icardi, starebbe vivendo una nuova stagione della vita con i figli sempre accanto a sè

Wanda Nara sui social alza il tiro. L’imprenditrice e conduttrice argentina, ex moglie ed ex procuratrice sportiva di Mauro Icardi, è sempre stata molto “generosa” nel mostrarsi ai suoi followers ma ultimamente sembra voler rimarcare ancora di più la sua esplosiva sensualità. Merito di una ritrovata felicità sentimentale? Molto probabilmente. La Nara avrebbe infatti confermato la relazione con il rapper L-Gante e secondo i media argentina il nuovo amore avrebbe già portato ad un’altra gravidanza (sarebbe la sesta per lei che è già mamma di cinque figli). Una notizia quest’ultima però non confermata dai diretti interessati.

Lei intanto continua a viaggiare per il mondo, soprattutto in compagnia delle figlie più piccole, Francesca e Isabella, avute da Icardi, con le quali è stata a Miami e in Brasile. Recentemente proprio la minore ha festeggiato il suo ottavo compleanno in Argentina, con un party a tema Hello Kitty, ma a quanto pare senza papà Mauro.