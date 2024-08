Concessioni balneari, un settore che fa gola anche al crimine: le ombre della mafia sui lidi

RETROSCENA

I bandi sul mare attrezzato devono essere “schermati” da possibili infiltrazioni che le indagini hanno già portato a galla

La parola “balneari” compare sei volte nell’ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia. I clan mafiosi, di qualsiasi latitudine in Italia, hanno interessi a “investire” in questo settore imprenditoriale. Il mare attrezzato fa gola alla criminalità organizzata: Camorra, ‘ndrangheta e anche Cosa nostra. La Dia cita gli Spada di Ostia nel litorale romano, le famiglie dei clan campani a Salerno e addirittura qualche sospetto in Basilicata.

La Sicilia non ne resta fuori. Di ombre negli affari degli ombrelloni siciliani se ne sono addensate tante. E molte sono finite nei faldoni delle inchieste. Alcune sono rimaste sospetti, altre sono approdate a processi. Diverse con l’epilogo di condanne e confische di patrimoni milionari. Altre, è doveroso ricordarlo, sono finite con assoluzioni piene.

La mafia ha banchettato dalle spiagge meravigliose del trapanese alla sabbia vulcanica della fascia ionica. Agguantando la gestione dei parcheggi di un lido o la sicurezza per gli eventi serali. Ma in alcuni casi è entrata nella compagine societaria.

Con i bandi sulle concessioni demaniali ai balneari da modulare, la necessità di creare anticorpi agli appetiti del crimine o alle imprese in odor di mafia è assolutamente prioritaria.

Il defunto stragista di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, nella sua trentennale latitanza, ha potuto godere del sole siciliano dai più belli e lussuosi stabilimenti. Fuori e dentro i confini siciliani. Cliente o socio occulto? Il mistero resta ma sicuramente ha potuto contare sulle amicizie giuste. Amicizia che per molti è diventata accusa di favoreggiamento da cui difendersi davanti ai giudici.

A Catania, purtroppo, le mire dei clan nel settore balneare sono fortissime. Il boss ergastolano Maurizio Zuccaro avrebbe stretto accordi imprenditoriali con i Paratore, titolari di uno stabilimento balneare e di una discarica di rifiuti industriali. Ci sono stati un sequestro penale e un provvedimento di misure di prevenzione. Qualche tempo fa sepolto sulla sabbia del viale Kennedy è stato trovato un arsenale. Il boss Roberto Vacante, nel 2016, è stato arrestato nell’inchiesta Bulldog e nella sua rete d’affari c’era anche un lido.