Le Regioni, i cittadini e la comunicazione sui social media: Sicilia ancora indietro

l'analisi

Il report di DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale

C’è ancora la Lombardia in testa alla classifica delle Regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. È una posizione consolidata, che si ripete per il quarto anno consecutivo nella serie di report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale. Al secondo e terzo posto troviamo Liguria e Campania, entrambe con la stessa traiettoria di crescita: guadagnano una posizione rispetto al 2023 e confermano il posizionamento del 2024.

Chi c’è in coda

La classifica, che in coda vede invece Molise, Trentino-Alto Adige e Calabria, è ricavata ogni anno sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.

L’analisi

«Complessivamente parlando, le Regioni riescono a raggiungere sui social 5,3 milioni di cittadini, cioè appena il 9% della popolazione – ha fatto notare il CEO di DeRev, Roberto Esposito -. Anche escludendo le fasce fuori target, come i minori o gli anziani poco o nulla digitalizzati, stiamo comunque parlando di un bacino marginale, che racconta di un’occasione ancora generalmente mancata. Ci sono però Regioni che si attestano sopra la media, come la Liguria, che non a caso nel tempo è cresciuta molto, arrivando a stabilizzarsi sul podio tra quelle che mostrano la migliore comunicazione online: questo ente riesce a intercettare sui social il 16,8% della cittadinanza. Tra le grandi Regioni, invece, con più di 5 milioni di abitanti, è la Campania a mostrare la migliore performance, raggiungendo il 12,4% della popolazione. Sono esempi virtuosi, che dimostrano che si può migliorare applicando la giusta strategia».

Il dialogo tra Regioni e cittadini

Il dialogo tra Regioni e cittadini, inoltre, si realizza per il 65,36% su Facebook, per il 18,7% su Instagram, per il 15,03% su X e soltanto per lo 0,91% su TikTok.

Dai risultati dell’indagine che, come ogni anno, ha preso in considerazione gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati o i verticali di settore come i portali turistici, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2024 e il 13 maggio 2025, si evince che la Campania resta la Regione con la community più ampia (702mila follower tra tutte le piattaforme), seguita da Lombardia (698mila) e Sicilia (565mila), mentre all’ultimo posto troviamo il Trentino-Alto Adige (poco più di 8mila follower, pari allo 0,76% della popolazione). Sul fronte dell’engagement medio tra tutte le piattaforme, invece, emerge la Liguria (0,775%), seguita da Friuli-Venezia Giulia (0,752%) e Lombardia (0,6%). Proprio il Friuli-Venezia Giulia merita una menzione per la crescita ottenuta negli anni: partita al 10° posto nel 2022, questa Regione aveva già conquistato il 6° l’anno successivo.

La performance

Nel 2024 è arrivata al 5° posto e si affaccia al podio, in quarta posizione, in questo 2025. A sostenere quest’ottima performance c’è il miglioramento di tutti gli indicatori, che le permette di essere in contatto con i propri cittadini in modo ottimale, pur non essendo presente su TikTok. La seconda Regione a mostrare una performance particolarmente positiva è la Liguria: anche in questo caso tutti gli indicatori sono progressivamente migliorati negli anni e la Regione è anche una tra le pochissime che include una comunicazione attiva e curata sulla piattaforma di ByteDance: 12mila follower, 54 video pubblicati e una post interaction del 12,3%. Si tratta di un caso quasi isolato: insieme alla Liguria c’è la Lombardia, che su TikTok ha 32mila follower, ha pubblicato nell’anno 67 video e ha totalizzato una post interaction del 9,5%, poi praticamente soltanto la Sardegna che, però, si ferma a 2mila follower, 20 post e indicatori di coinvolgimento prossimi allo zero. Altre Regioni, come la Puglia, la Basilicata, la Calabria, le Marche e il Piemonte ci provano con un profilo aperto ma senza pubblicare nulla o davvero poco (due soli post nell’anno per il Piemonte).

Su Facebook

Su Facebook, invece, si trova il maggior numero di utenti raggiunti e anche il maggior numero di interazioni tra cittadini e Regioni: qui, complessivamente, le istituzioni regionali hanno pubblicato nell’anno 12.644 post e ottenuto 1 milione e 764mila interazioni, raggiungendo 3 milioni e 489mila follower. Le Regioni più attive sulla piattaforma sono state Puglia e Piemonte, che hanno pubblicato, rispettivamente, 1.873 e 1.103 post in un anno. Tuttavia, questo presidio particolarmente vivace non si è tradotto in un’altrettanto elevata partecipazione dei cittadini: la Puglia ha totalizzato un tasso di interazione media con ciascun post dello 0,04% e il Piemonte dello 0,03%.

Al contrario, a primeggiare sul fronte dell’engagement su Facebook è stato il Friuli-Venezia Giulia (0,73% con 288mila interazioni), che si è distinto anche in termini di crescita (+14.495 follower, che equivale al +14,3%). La partita per il coinvolgimento dei cittadini si gioca però su Instagram, dove gli utenti si sono generalmente dimostrati più ricettivi: sulla piattaforma la media di engagement è stata dello 0,49%, contro lo 0,44% di TikTok, lo 0,15% di Facebook e lo 0,02% di X. Sono state, quindi, registrate 1,5 milioni di interazioni, a fronte di 998mila follower dei profili regionali e 9.140 post pubblicati. Qui i migliori contenuti si sono rivelati quelli della Regione Marche (3,84% di post interaction), ma la Lombardia spicca per aumento dei follower (+22%) e la Puglia per numero di interazioni (4,9 milioni). Infine, X ricopre un ruolo sempre più marginale: sebbene qui 802.447 cittadini seguano le Regioni e queste abbiano parlato con loro attraverso quasi 13mila post, le interazioni sono state appena 2.325.

E i presidenti?

La ricerca di DeRev prende tradizionalmente in considerazione anche la performance dei presidenti di Regione. L’edizione 2025 del report mette il sigillo sulle capacità comunicative di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, entrambi rispettivamente al 1° e 2° posto della classifica da quattro anni consecutivi. Al terzo, invece, troviamo Michele Emiliano che subentra a Stefano Bonaccini, tradizionalmente detentore del gradino più basso del podio. «Soprattutto Zaia e De Luca sono esponenti politici lungimiranti ed esperti – ha spiegato Roberto Esposito -: hanno intuito presto il potenziale della comunicazione digitale e se ne sono fatti interpreti da manuale, sebbene con stile completamente diverso. Tutti e tre, però, sono presidenti di regione in dirittura di fine mandato. Si aprirà quindi una stagione in cui nuovi eletti saranno chiamati alla prova di un’eredità importante».

Secondo l’analisi – che per i presidenti eletti durante il periodo di misurazione ha tenuto conto soltanto dei mesi effettivamente in carica – De Luca continua a vantare la community più ampia (2,5 milioni di follower tra tutte le piattaforme), seguito da Zaia (2 milioni di follower). Michele Emiliano, invece, segue a molta distanza con 546mila follower, ma supera entrambi per engagement: 3,29% contro 2,37% di Zaia e 0,34% di De Luca. Su questo fronte, però, a fare meglio di tutti è Eugenio Giani (3,86%) che, infatti, li segue in classifica al 4° posto cedendo in termini di community (379mila follower).

In generale, i presidenti di Regione trovano il più ampio bacino di utenti su Facebook (4,4 milioni), ma è su Instagram che è stato registrato il maggior numero di interazioni (19 milioni), delle quali però ben 12,9 milioni sono state raccolte da Luca Zaia sui suoi 3.415 post pubblicati nell’anno. Per quanto concerne TikTok, i presidenti si rivelano più presenti e attivi delle istituzioni che rappresentano: in dieci presidiano la piattaforma con un proprio profilo. Il più attivo è Massimiliano Fedriga (208 post), seguito da Eugenio Giani (173) e Luca Zaia (157). Qui Vincenzo De Luca emerge per numero di interazioni (735mila), seguito da Zaia (667mila) e Giani (257mila).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA