Ustica e i due velivoli decollati da Sigonella e Maristaeli: cosa c’è nelle carte desecretate dalla Questura di Catania

Sono le 20.30 del 27 giugno del 1980, quando un Atlantic del 41° Stormo della Marina Militare Italiana si alza dalla pista di Sigonella per un volo di routine.Sta sorvolando il mare di Ortigia quando, poco dopo le 21.00, via radio riceve comunicazione di virare verso nord-est direzione Ustica perché un aereo di linea è scomparso dai radar.Il comandante esegue la manovra, chiede un corridoio di soccorso e imposta le trasmissioni su frequenze riservate, punta il mar Tirreno, verso le acque di Osteodes, ossia ossario, come la chiamavano gli antichi greci, per i resti dei mercenari che vi sarebbero morti per fame e sete.Dopo 44 anni, altri morti, 81, e un’attesa infinita senza che si conosca la verità. E ora, con la desecretazione di alcuni documenti relativi alle vicende più torbide della storia della nostra Repubblica, si prova un moto di sorpresa quando si legge che presso l’Archivio di Stato risultano versati, dalla Questura di Catania, ben 504 documenti sulla strage di Ustica.Perché Catania e su chi e su cosa si è indagato sotto l’Etna, su delega delle Procure della Repubblica di Bologna e Roma?Non basterà di certo questo spazio per descrivere quante informazioni preziose quei documenti riportino a galla, dopo la zavorra del segreto di Stato che per anni le ha tenute sommerse, protette dai flutti di un mare torbido, opaco, nero, non balneabile.

La “sciagura”

La strage del DC9 precipitato ad Ustica, nelle “carte” viene appellata con l’espressione burocratica di «sciagura aerea DC9 Itavia», asettica già nel nome, per non compromettersi con le diverse ipotesi: fu una bomba, un missile, l’azione di guerra di aerei militari stranieri che si alzarono in volo per abbattere l’aereo civile?Nell’ambito delle indagini compiute, ad un certo punto il giudice istruttore di Roma richiedeva di identificare l’equipaggio dell’Atlantic, che si scoprì essere in volo quella sera, come anche tutte le persone addette al controllo del traffico aereo in servizio quel 27 giugno sera presso gli aeroporti di Sigonella e di Fontanarossa, mentre ordinava di acquisire tutta la documentazione conservata presso i rispettivi Comandi militari e negli uffici delle autorità dell’aviazione civile.L’equipaggio dell’Atlantic veniva dunque identificato, e tutti sfilarono presso gli uffici della Digos di via Manzoni per essere sentiti su alcune precise circostanze.

Il primo elemento

La prima cosa che si nota leggendo le sommarie informazioni testimoniali oggi desecretate, rese dai militari, è una sorta di copia-incolla nelle risposte alle domande degli Ispettori della Polizia di Stato.Colpisce, soprattutto, che nessuno dell’equipaggio ricordava se al momento del loro sorvolo verso Ustica avesse notato uno schieramento di navi e di aerei militari, se vi fossero quindi in atto esercitazioni e manovre con la partecipazione di forze straniere.Tutti, tranne uno degli interrogati, rispondeva di non ricordare di esercitazioni militari, circostanza assai singolare se è vero, come è stato accertato, che quella sera sui cieli di Ustica c’era un via vai di aerei mentre il mare sembrava un campo da battaglia navale.Risulta, infatti, poco credibile che, anche solo per ragioni di sicurezza, non ne fossero informati gli avieri dell’Atlantic, e ancor di più riesce difficile credere che un velivolo costruito per la ricognizione in mare, con a bordo un equipaggio esperto, non si fosse accorto di nulla ovvero che non ricordasse quanto osservato, tenuto conto del fatto gravissimo che avrebbe consegnato quelle ore e quei luoghi alla tragedia.

La portaerei Clemenceau

Alla domanda poi, se via radio avessero sentito fare il nome “Clemenceau” (fonetico Clemensò), nome di battesimo della portaerei francese appunto impegnata in quelle acque, che, stando a quanto ancora di recente rivelato dal presidente Giuliano Amato, non sembrerebbe estranea alle azioni ostili contro il DC9, tutti i membri dell’equipaggio dichiaravano di non ricordare di aver sentito quel nome e addirittura di non ricordare se le comunicazioni fossero avvenute in lingua inglese, ancorché l’uso della lingua inglese sia notoriamente ufficiale nelle comunicazioni aeronautiche e la radio di bordo funzionasse su frequenze internazionali.Ma la cosa davvero curiosa, ed anzi inquietante, è che allorquando la Polizia si recò per acquisire la documentazione, nulla venne rinvenuto, con il 41° Stormo che, dopo aver varato un’apposita Commissione di indagine interna, rispondeva di non aver trovato più alcun documento dell’attività di quella sera-notte.Uguale risposta giungeva da Fontanarossa.

La lezione all’Italia?

Dovremmo, dunque, credere che, a fronte di una tragedia di quella portata, con l’attentato alle vite di 81 persone, tra cui diversi bambini, ignare di trovarsi nel bel mezzo di un’azione militare forse contro Gheddafi, o, come ha scritto qualcuno, probabilmente pretesto diabolico proprio per dare una lezione all’Italia per i suoi rapporti con la Libia, Enti militari e civili, che per legge debbono tenere riscontro di tutto, giusto non si ritrovavano più quanto registrato quel 27 di giugno?Ma non è finita, perché ad un certo punto veniva a scoprirsi che anche un elicottero, decollato da Maristaeli, quella sera si era levato in volo di perlustrazione, ed ancora una volta il giudice Priore chiederà conto e verificherà, ma le risposte saranno di imbarazzante inutilità, vorremmo dire di reticenza, certi che al lettore non sfuggirà l’eufemismo.Nessuna pista veniva, comunque, trascurata e Catania tornava ancora nelle indagini.Seguendo, infatti, vari indizi che sembrava portassero alla Libia, e ai rapporti non proprio trasparenti che col Colonnello intrattenevano nomi noti della massoneria deviata italiana, la Procura di Roma tentò di saperne di più su un personaggio custode di informazioni importanti.

La delega per sentire l’avv. Papa

Fu data perciò delega per interrogare l’avv. Michele Papa, animatore di una associazione di amicizia siculo-libica, in rapporti con il dittatore, realizzatore della prima Moschea costruita a Catania, negli anni in cui i libici erano anche soci degli Agnelli in Fiat.L’avvocato, amico di Gheddafi, sembrava anche in buoni rapporti con certa massoneria, sempre al centro di trame e di strategie indicibili, e proprio in quel frangente storico catanesi erano alcuni piduisti importanti, con ruoli assai delicati negli apparati italiani; come Giovanni Torrisi, nato sotto l’Etna, che ricoprì le cariche di Capo di stato maggiore della Marina Militare e di Capo di stato maggiore della Difesa, per poi dirigere la società privata A.L.I. di Aerotaxi, che si occupava anche dell’addestramento di piloti libici, come catanese era anche Pietro Musumeci, uomo dei nostri Servizi, tessera n. 487 della P2, che intratteneva contatti con membri dell’eversione nera, in particolare con i Nuclei armati rivoluzionari, tramite il noto Massimo Carminati, ed è stato condannato per i depistaggi che mise in atto sulle indagini per la strage alla stazione di Bologna.Ma ancora una volta, le indagini non approdavano a nulla di definitivo sul piano processuale, con un ultimo capitolo, ancora catanese, che merita approfondimento, a proposito di piloti italiani che addestravano i libici.La Procura romana, infatti, chiese anche accertamenti su tale Guido Rosas, pilota presso l’Aeroclub Catania e poi divenuto istruttore presso l’aeronautica militare libica.Un testimone importante?Non lo sapremo mai, perché anche Rosas, come altri testimoni preziosi, troverà la morte in un incidente aereo, proprio in Libia, circa due anni dopo la strage di Ustica.Misteri e trame che intrecciano un ordito stragista, chiamato strategia della tensione, con Catania crocevia di traffici, incontri e presenze silenti per troppo tempo sotto il mantello, forse dovremmo dire il grembiule, del segreto di Stato.