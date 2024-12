29 Case della Comunità, oggi incontro tra i sindaci del territorio etneo

rete civica della salute

Le 29 Case della Comunità previste nel territorio etneo sono i luoghi chiave per la nuova assistenza socio-sanitaria. In prossimità della loro attivazione l’Associazione dei Comuni Siciliani (ANCI Sicilia) e Rete Civica della Salute (RCS) organizzano – oggi a Gravina di Catania presso l’Aula Consiliare “Peppino Impastato” – un scambio che coinvolgerà tutti i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana. L’incontro sarà preparatorio al confronto istituzionale con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il dialogo tra le parti sociali e quelle sanitarie sarà cruciale per lo sviluppo delle Case della Comunità in cui i Comuni ed il Terzo Settore assumeranno comprimarie responsabilità, come stabilito dalle direttive del DM 77/2022. Gli Indirizzi regionali attuativi indicano che il Punto Unico di Accesso (PUA) sia condotto congiuntamente con il Servizio Sociale degli enti locali.

«Ogni Casa della Comunità è il luogo fisico di riferimento dove trovare risposta ai bisogni sanitari e sociali – spiega Pieremilio Vasta coordinatore regionale di RCS – occorre lavorare per l’efficienza di questa nuova interfaccia del sistema di assistenza. All’interno della Casa della Comunità, il Sistema Sanitario Regionale si coordina e si integra con il sistema dei Servizi Sociali attraverso un raccordo intersettoriale; ecco perché coinvolgiamo tutti i sindaci del territorio, perché sarà fondamentale la partecipazione attiva dei pazienti, dei cittadini e della comunità che potrà essere mediata dai Comuni e sussidiata dalla RCS attraverso i Riferimenti Civici accreditati».

«Le Case della Comunità nascono con l’obiettivo di diventare il primo elemento di contatto tra il cittadino, l’istituzione locale e il sistema sanitario pubblico. Sarà compito degli enti locali e degli enti preposti all’assistenza sanitaria – ha dichiarato Paolo Amenta, presidente ANCI Sicilia – fare in modo che diventino un modello virtuoso per l’assistenza di prossimità. Si tratta di un’opportunità importante per garantire un’assistenza capillare e continuativa ai nostri cittadini e noi amministratori dobbiamo essere pronti a dare risposte adeguate alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie dei territori, dedicando maggiore attenzione ai soggetti fragili e ai pazienti cronici la cui assistenza oggi, purtroppo, ricade quasi esclusivamente sulle famiglie».