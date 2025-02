Allarme imprese, Sugar Tax: una condanna per il Made in Sicily e la filiera agrumicola

Economia siciliana

L’amministratore unico della catanese Tomarchio bibite: «Effetti negativi su tutti gli anelli della filiera, a monte e a valle della fase di produzione»

«La Sugar Tax è una condanna per l’eccellenza agroalimentare siciliana: un disastro annunciato che rischia di far crollare l’intera filiera». A parlare è Savio Boarini, amministratore unico di Sibat Tomarchio, storica azienda di bevande del catanese (nata nel 1920) che da sempre combina tradizione, innovazione, legame con il territorio.

«Non solo sono a rischio produttività, investimenti per lo sviluppo, stabilità dei prezzi al consumo e posti di lavoro, così come per tutto il comparto beverage, ma anche il patrimonio unico dell’Isola: gli agrumi siciliani, che Tomarchio da sempre combina con l’acqua dell’Etna. Un devastante effetto domino che colpirà produttori, agricoltori, trasformatori e lavoratori del comparto, mettendo a repentaglio un ecosistema produttivo che ha radici millenarie. Le nostre bibite biologiche – che tramandano una produzione artigianale, che utilizzano zucchero 100% italiano e che racchiudono tutta la freschezza dei frutti di questa terra – da decenni garantiscono succhi di agrumi dalla provenienza interamente tracciabile, grazie alla collaborazione con il Distretto Produttivo Agrumi e i principali consorzi di tutela dell’Isola (Arancia Rossa Igp, Limone di Siracusa Igp, Arancia di Ribera D.O.P). Per noi la Sugar Tax – conclude Savio Boarini – si tradurrebbe in una vera e propria tassa sul Made in Sicily, producendo effetti negativi su tutti gli anelli della filiera, a monte e a valle della fase di produzione».