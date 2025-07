Ance Catania accoglie con spirito di collaborazione il Magnifico Rettore Foti

universitÀ di catania

CATANIA – L’elezione di Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, è l’inizio di un nuovo percorso che Ance Catania accoglie con grande spirito di collaborazione. «Il traguardo raggiunto è frutto di un incessante lavoro che Enrico Foti – afferma il presidente Rosario Fresta – con costanza e determinazione porta avanti da decenni nell’Università di Catania. Adesso, nella veste di Rettore saprà conquistare ulteriori e sfidanti traguardi per l’Ateneo catanese». Già da Direttore del Dicar, Foti ha lavorato spesso in sinergia con Ance Catania, sia nell’ambito della ricerca scientifica che del lavoro, un confronto produttivo per gli associati e per lo sviluppo di attività connesse al settore delle costruzioni. «Invitiamo il Magnifico Rettore ad incontrare il nostro Consiglio generale di ANCE Catania – aggiunge Fresta – per potenziare le attività di collaborazione con l’Ateneo catanese. Siamo convinti che è nostro dovere arginare la fuga di cervelli dal nostro territorio, agendo insieme mondo accademico e mondo associativo. Siamo pronti a proseguire con acceso dialogo e nuovi progetti».

