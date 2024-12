Ance Catania: Albero della sicurezza, più prevenzione degli infortuni sul lavoro

Piazza Turi Ferro

Domani – martedì 10 dicembre alle 10 – l’inaugurazione dell’istallazione in Piazza Turi Ferro

CATANIA – Un albero di Natale realizzato con decine di caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere sarà istallato in Piazza Turi Ferro a Catania, e verrà inaugurato domani martedì 10 dicembre alle ore 10.00.

L’albero lancia un messaggio, forte e chiaro: bisogna sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul valore della sicurezza sul lavoro. L’istallazione dell’“L’Albero per la sicurezza – Per non dimenticare il valore della sicurezza sul lavoro” nasce da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani ed è un’iniziativa nazionale. Nel capoluogo etneo è promossa dalla Fondazione Sosteniamoli Subito e dell’ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) sezione territoriale di Catania con il supporto dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e Esec (Ente Scuola Edile) di Catania, di GF Costruzioni Srl e Sicilverde srl. Gli enti uniti da questa iniziativa puntano l’attenzione ancora una volta sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

