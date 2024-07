Architetti Catania: «La sentenza premia anni di battaglie»

Progettazione Parco Urbano di Enna, “No” del Tar all’affidamento diretto alla Kore

La presidente ff Leone: « Per moltissimo tempo disattesa procedura corretta: oggi è un giorno speciale per noi professionisti. Ringraziamo l’Ordine e i colleghi ennesi»

CATANIA – «Si tratta di una grande vittoria per chi difende i diritti degli Architetti e del territorio. Un caso che fa giurisprudenza». Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, si è pronunciato con sentenza su un ricorso proposto dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Enna, Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa. Il Tar ha dato ragione agli Architetti, “definitivamente pronunciandosi sul ricorso e lo accoglie”. La controversia ha quale oggetto l’affidamento diretto disposto dal Comune di Enna a favore dell’Università degli studi di Enna Kore, del servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa.