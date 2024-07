As.F.O. Sicilia: «Noi da sempre sentinelle di legalità del sistema, speriamo si possa fare presto chiarezza sulla vicenda»

Associazione fornitori ospedalieri siciliani

Inchiesta “Vasi comunicanti”, interviene l’Associazione fornitori ospedalieri sicilianiGuasone: «A disposizione della magistratura per fornire tutte le informazioni utili in tema di organizzazione delle gare d’appalto centralizzate per la sanità pubblica»

«L’As.F.O. Sicilia, da sempre impegnata a preservare le piccole realtà imprenditoriali del territorio, monitorando il sistema delle forniture ospedaliere con l’obiettivo di garantire continuità di esercizio a decine di fornitori sanitari, nel rispetto della libera concorrenza, della legalità e del codice etico che regola il sistema, si mette a disposizione della magistratura per fornire tutte le informazioni utili sulle linee-guida in tema di organizzazione e buone prassi dei procedimenti relativi alle gare d’appalto centralizzate per la sanità pubblica». A parlare è Giacomo Guasone, presidente dell’Associazione fornitori ospedalieri siciliani – che riunisce micro, piccole e medie imprese fornitrici – afferente alla Federazione Nazionale dei Fornitori Ospedalieri (F.I.F.O.), in riferimento all’inchiesta “Vasi comunicanti” condotta da Procura e Guardia di Finanza di Catania.

«Occorre che si faccia luce al più presto su un’attività rilevante come quella delle forniture del sistema pubblico – continua Guasone – per non compromettere il rapporto di fiducia tra istituzioni e imprenditori e per fare chiarezza su una vicenda che ha coinvolto illustri medici e operatori economici associati ad As.F.O. Il tutto, anche in considerazione del fatto che le indagini riguardano la cardiologia: un’eccellenza della sanità siciliana. Il nostro settore è caratterizzato da forte concorrenzialità – continua il presidente di categoria – il primo caposaldo nel rispetto delle regole sugli appalti è la costante vigilanza che ogni impresa fa sulle altre, proprio per preservare una competizione leale. Abbiamo appreso con sconcerto e stupore la notizia del provvedimento dell’autorità giudiziaria e oggi la nostra priorità è dimostrare con quanto rigore e professionalità vengano eseguiti gli atti relativi alle procedure dei bandi di gara per l’affidamento di appalti pubblici, da cui dipende in maniera diretta la salute dei cittadini».