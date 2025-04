Assise 2025: come cambiano gli scenari per gli ingegneri in Sicilia

Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia

I temi chiave del 9 e 10 maggio a Caltanissetta: concessioni e finanza di progetto, Salva Casa, linee guida sulla pianificazione attuativa, rigenerazione urbana

Dall’analisi storica della normativa nella Regione Siciliana alle riforme introdotte dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che innovano le procedure per il coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici. Sono questi i temi caldi dell’edizione 2025 dell’Assise che si terrà a Caltanissetta il 9 e il 10 maggio.

L’evento – organizzato dalla Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia e dall’Ordine di Caltanissetta, con il patrocinio degli assessorati delle Infrastrutture e della Mobilità e del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, del Comune nisseno, del CNI e della sua Fondazione, del CENSU, del CERSU, di ANCE Sicilia, di ANCI Sicilia e della Rete delle Professioni Tecniche Siciliana – è atteso con interesse nell’Isola per l’importanza dei dati condivisi, dei risvolti normativi e per l’evoluzione che emergerà dal confronto tra tutti i professionisti che saranno radunati a Caltanissetta per partecipare attivamente al confronto sulle significative innovazioni in materia di concessioni e finanza di progetto.

Le novità del Codice, che incidono profondamente sull’operatività degli enti pubblici e degli operatori economici, saranno oggetto di un’analisi approfondita. Il convegno accenderà i riflettori sul rispetto della normativa vigente e sulle future implicazioni in ambito pratico, chiarirà l’impatto dei cambiamenti a livello nazionale e si soffermerà in particolare sulle specificità applicative nell’autonomia regionale della Sicilia.

L’evento, oltre a rivolgersi agli ingegneri siciliani e ai professionisti del settore, coinvolgerà amministratori pubblici, tecnici e operatori economici interessati a comprendere le nuove prospettive offerte dal Codice dei Contratti Pubblici e a confrontarsi su best practices e scenari futuri. Saranno evidenziati i dati del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri per una panoramica aggiornata sull’applicazione della finanza di progetto in Italia. Gli esperti condivideranno i principi alla base del nuovo Codice e apriranno un dibattito sulle opportunità e sulle criticità della finanza di progetto quale strumento di partenariato pubblico-privato.

I lavori si apriranno venerdì 9 maggio con le riunioni del Comitato Iuniores e del Consiglio della Consulta. Alle ore 15 al Teatro “Regina Margherita” – in Corso Vittorio Emanuele, 73 a Caltanissetta – inizierà il convegno “Le concessioni e la finanza di progetto alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici”.