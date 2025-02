Bellafaccia approda in Sicilia

DA YOUTUBE AL VILLAGE

Domenica 2 marzo speciale incontro tra Francesco Molinari e i suoi follower siciliani

Ancora una volta Sicilia Outlet Village accoglie, tra le vie con oltre 170 negozi dei brand nazionali e internazionali, i bambini e i brillanti personaggi che loro amano, rendendo il mondo dello shopping più friendly e piacevole da vivere per tutte le età. Francesco Molinari conosciuto dal grande pubblico come BellaFaccia sarà al Village domenica 2 marzo per un Meet&Greet. Per la partecipazione gratuita si richiede l’iscrizione sulla piattaforma Event brite.

Il famoso youtuber,campione di atleticaedelegante pollo in smoking capace di craftare qualunque cosa, approda nel cuore della Sicilia per incontrare i suoi follower. BellaFaccia in pochi anni ha quasi raggiunto un milione e mezzo di seguaci attratti dai contenuti creativi, semplici e divertenti. I video che spopolano sono pensati e condivisi con un linguaggio spensierato e allegro, adatto ai più piccoli. Minecraft è il suo mondo virtuale, dove insegna a scavare (mine) e a costruire (craft) con vari tipi di blocchi 3D, i bambini sono incantati da questo dinamico universo digital che evolve con meravigliose architetture, paesaggi complessi e personaggi sempre diversi alla ricerca di nuove avventure.