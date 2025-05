Bilancio 2024: 6,3 milioni di utili e 500 nuovi soci, una banca cooperativa che cresce con il territorio

Assemblea dei Soci della BCC di Pachino

CATANIA – Con 18 filiali operative in tutta la Sicilia Orientale, 123 collaboratori, quasi 7.700 soci e un utile netto che supera i 6,3 milioni di euro, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino si conferma una realtà solida, dinamica e profondamente radicata nel tessuto economico e sociale del territorio.

Il bilancio 2024, presentato durante l’Assemblea dei Soci (svoltasi ieri, domenica 4 maggio presso il centro congressi Le Ciminiere di Catania), fotografa una banca in piena salute, con un coefficiente patrimoniale al 27,73% e in costante crescita, anche in termini di base sociale: 500 nuovi soci rispetto all’anno precedente.

«È un bilancio che racconta molto più di un semplice risultato economico – ha dichiarato il direttore generale Massimo Sena – la crescita delle masse (+ 10%), della raccolta e degli impieghi testimonia la nostra capacità di essere competitivi, restando però fedeli alla nostra natura cooperativa. Il nostro obiettivo non è soltanto creare valore economico, ma redistribuirlo in modo equo e sostenibile, contribuendo al benessere collettivo».

La BCC di Pachino (Gruppo ICCREA) rappresenta oggi un vero e proprio motore di sviluppo locale, capace di affiancare famiglie, piccole e medie imprese, giovani e realtà del terzo settore in percorsi di crescita condivisa. Il valore generato, infatti, si traduce in servizi potenziati, accesso agevolato al credito, sostegno all’imprenditoria giovanile e iniziative culturali, turistiche e sociali.

«La nostra visione – ha aggiunto il presidente Concetto Costa – è quella di una banca che cresce insieme alla sua comunità. Ogni utile viene reinvestito nel territorio, sotto forma di finanziamenti a famiglie e PMI, ma anche di progetti sociali, iniziative culturali, sostegno a categorie fragili, tutela ambientale e percorsi di inclusione. Dialoghiamo con le nuove generazioni, perché crediamo nel loro potenziale e nel ruolo centrale che avranno nel disegnare la società di domani».

Durante l’assemblea, i vertici dell’istituto – insieme al presidente del Collegio Sindacale Francesco De Domenico – hanno sottolineato come la BCC di Pachino rappresenti oggi un modello di banca etica e sostenibile, che agisce con uno sguardo lungo, promuovendo uno sviluppo economico che va di pari passo con la coesione sociale e la salvaguardia dell’ambiente.