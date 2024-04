Catania, architetti a confronto con il sindaco: «Urbanistica, concorsi di progettazione e una casa dell’architettura»

Architetti catanesi

CATANIA – La presidente facente funzione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Catania Veronica Leone, ha incontrato stamattina – 19 aprile – a Palazzo degli Elefanti il sindaco di Catania Enrico Trantino. L’urbanistica e l’importanza dei Concorsi di progettazione da attivare in sinergia con l’Amministrazione, i temi sul tavolo, ma spazio anche alle proposte degli architetti. Ad accompagnare l’arch. Leone, Andrea Toscano (consigliere tesoriere dell’Ordine), Giuseppe Messina(consigliere segretario dell’Ordine) ed Eleonora Bonanno (presidente Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Catania).

All’incontro anche Paolo La Greca, vicesindaco con deleghe all’Urbanistica, Mobilità, Rapporti con l’Università e Ivan Albo, consulente della Città Metropolitana etnea.

«Accogliamo le proposte dell’Ordine degli Architetti PPC di Catania e crediamo nel confronto come scambio di idee utili a far emergere le risorse della nostra città – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – La disponibilità a collaborare è totale, troveremo insieme un luogo che diventi la casa dell’architettura. Inoltre siamo pronti a incrementare in sinergia con gli architetti il ricorso ai Concorsi di progettazione, perché anche noi crediamo siano fondamentali per dare slancio ai progetti, purché l’iter non appesantisca i tempi necessari all’esecuzione delle opere».