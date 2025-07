Catania, via Santa Sofia–Soprana: concluso intervento di risanamento per migliorare la rete idrica 

Servizio idrico

Sidra SPA, interventi su un tratto di 4 km: servizio più efficiente e regolare

CATANIA – Sidra Spa investe nell’efficienza e nella qualità del servizio: ultimati i lavori per il risanamento della rete di trasporto primario, nel collegamento tra il Polo di via S. Sofia e i serbatoi di Soprana (circa 4 chilometri).

Un intervento – del valore di 5.150.000 euro – che ha previsto la realizzazione di una nuova e moderna condotta idrica per collegare l’esistente nodo N (via Santa Sofia) con le condotte esistenti su via Galermo, che alimentano il serbatoio Soprana. Un’opera infrastrutturale che consentirà di limitare le dispersioni, facilitare la manutenzione, proteggere l’acqua da contaminazioni, regolarizzare l’andamento della pressione dell’acqua, ottenendo un carico costante e superando vecchie criticità dettate dalla presenza di condotte in muratura oramai obsolete e soggette a guasti.

«Un investimento sul futuro, una svolta epocale per la città – ha affermato il presidente di Sidra Spa, avv. Mario Di Mulo – attraverso il serbatoio cosiddetto Soprana, Sidra Spa potrà utilizzare a regime le condotte già esistenti, renderle attive con i nuovi collegamenti e stabilizzare il servizio di erogazione di acqua alle utenze del centro di Catania. Prima non esisteva un serbatoio di testa, e l’erogazione avveniva tramite la rete collegata a quella principale. Ora le pressioni saranno stabilizzate e l’acqua potrà essere distribuita con maggiore regolarità».