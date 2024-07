Centro Catanese di Medicina e Chirurgia: potenziato il Reparto di Nefrologia ed Emodialisi

Sanità: innovazione e nuove frontiere di diagnosi e trattamento

Il laboratorio per la dialisi un plus per i pazienti cardiopatici grazie all’emodiafiltrazione

CATANIA – Le patologie a carico dell’apparato renale rappresentano una delle principali sfide sanitarie a livello globale, con una incidenza altissima (e in costante crescita) – in Italia il 7% circa della popolazione – di persone affette da patologie croniche e acute con compromessa funzione renale. Negli ultimi anni la nefrologia ha visto significativi progressi grazie a innovazioni tecnologiche e terapeutiche che stanno trasformando il modo in cui queste condizioni vengono diagnosticate e trattate. Il reparto di Nefrologia del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia – con i suoi 8 posti letto per la degenza – si è riorganizzato per innalzare ulteriormente i livelli qualitativi di assistenza nel territorio etneo: l’approccio multidisciplinare, grazie alla collaborazione dei Reparti di cardiologia e diabetologia, permette ai pazienti di trovare risposte immediate, con programmi integrati che combinano trattamenti medici, nutrizionali e riabilitativi. Inoltre il laboratorio per la dialisi attrezzato con 12 posti rene rappresenta un plus che permette ai pazienti cardiopatici un trattamento specifico.