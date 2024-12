“Correttivo” del Codice degli Appalti: l’Ucsi punta i riflettori sugli effetti sui Consorzi Stabili

Catania, venerdì 6 dicembre: Palazzo della Cultura, ore 15.30

CATANIA – Dagli incontri con le Commissioni Parlamentari a quelle con gli esponenti del ministero delle Infrastrutture: diversi i dialoghi avviati dall’UCSI (Unione Consorzi Stabili Italiani) per segnalare le problematiche che interessano i Consorzi Stabili e le imprese che ne fanno parte, in riferimento al Codice dei Contratti e al relativo decreto Correttivo.

Tema che sarà al centro del convegno organizzato dall’UCSI a Catania venerdì 6 dicembre, durante il quale verranno analizzate non solo le novità, ma anche gli effetti che avranno sui Consorzi Stabili. L’incontro a Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele 121) è previsto per le ore 15.30, con i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e del sindaco della Città Metropolitana Enrico Trantino.

Spazio, quindi, all’introduzione dell’argomento, curata dal presidente dell’UCSI Giuseppe Costantino, a cui seguiranno i due tavoli di confronto, moderati dal professore di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Catania Rosario Faraci. Un primo blocco sarà dedicato al correttivo, con le relazioni di Erica Mazzetti (membro VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e responsabile del dipartimento Lavori Pubblici FI), Arturo Cancrini (professore di Legislazione delle Opere Pubbliche del dipartimento di Ingegneria Civile DICII dell’Università Tor Vergata di Roma e coordinatore per l’arbitrato in materia di appalti di opere pubbliche dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato), Francesco Zaccone (founding partner dello studio legale MMZ) e Vincenzo Onorato (amministratore delegato del Consorzio Stabile Eteria).